В Лондон, чартером, за кредитом | Альо, гараж! REBOOT #331

І знову скандал, і знову пов'язаний з “казенними грошима”, і знову за участю Голови Уряду пана Гончарука.

Цього разу Прем'єра “схопили” на любові до розкішного життя. Там така історія.

Днями Олексій Гончарук, злітав до Англії. Аби там, в Лондоні, у тамтешніх пацанів, виклянчити порцію грошенят в якості кредиту. Ну за старою українською традицією.

І таки виклянчив. Десь понад 900 мільйонів євро. Збільшивши наш зовнішній борг на мільйон баксів. Але найцікавіше тут ось що…

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