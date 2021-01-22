В Коломые задули из огнетушителя журналиста Коцабу.mp4

Таша Адамович Видео 17:48, 22.01.2021 Обновлено: 18:23, 22.01.2021

В Коломые задули огнетушителями журналиста Руслана Коцабу, обвиняемого в госизмене. Он приехал в суд со своим адвокатом Татьяной Мунтян.

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