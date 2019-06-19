Гендерна рівність

Жінки заробляють на чверть менше за чоловіків. Так вважають в міністерстві соціальної політики. Україна навіть, готується до вступу в коаліцію за рівну оплату праці.

Реальність така: жінки відстають від чоловіків у багатьох областях, включаючи освіту, оплату праці та можливість кар'єрного зростання.

Навесні цього року у столиці вперше заговорили про "Гендерний паспорт". Цей підхід дозволить оцінити ступінь рівності жінок та чоловіків у доступі до ресурсів, роботи, економічних, освітніх, фінансових, соціальних послуг та багато іншого. Визначатимуть потреби та права обох статей - у найдрібніших деталях. Аж до продовження робочого дня у садочках, щоби будь-хто з працюючих батьків міг забрати малюка увечері.

Проведення ПЕРШОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ФОРУМУ є першим етапом співпраці між столичною адміністрацією та громадськістю. У КМДА запевняють, Київ має політичну волю для досягнення гендерної рівності.

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