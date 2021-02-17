В Киеве возможны ЧП с сосульками

Obozrevatel Видео 16:00, 17.02.2021

С увеличением температуры в Киеве наблюдается появление крупных сосулек на крышах и зданиях. Коммунальные службы занялись их уничтожением и просят соблюдать правила безопасности, идя по тротуарам и не проходить за ограничительные ленты.

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