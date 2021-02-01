В Киеве провели рейд по домам престарелых: есть нарушения

Obozrevatel Видео 12:47, 1.02.2021 Обновлено: 13:27, 1.02.2021

В Киеве сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям провели проверку частного дома престарелых и выявили ряд нарушений.

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