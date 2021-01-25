В Киеве прошла акция памяти погибших на Майдане

В Киеве 25 января почтили память участников Революции Достоинства, которые первыми погибли в ходе событий на Майдане. Люди вышли на улицы с флагами и фотографиями Героев. В Киеве 25 января почтили память участников Революции Достоинства, которые первыми погибли в ходе событий на Майдане. Люди вышли на улицы с флагами и фотографиями Героев. В Киеве 25 января почтили память участников Революции Достоинства, которые первыми погибли в ходе событий на Майдане. Люди вышли на улицы с флагами и фотографиями Героев.