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6 ноября • обновлено в 16:30
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В Киеве пройдет "Венский вальс" с участием гостя из Будапешта

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Прима-балерина Национального театра оперы и балета Кристина Шишпор в прямом эфире ObozTV рассказала о премьере нового представления в Киеве.

"Мы готовились очень тщательно. Мы использовали очень дорогие ткани, настоящие бриллианты. Я думаю, что каждая женщина, которая надевает такие украшения, чувствует себя королевой. Украшения должны быть обязательно новыми и их нельзя покупать самому. Их должны дарить. Я думаю, что бриллианты впитывают в себя энергетику человека, который их носил раньше. Я приглашаю зрителей обязательно прийти на наше представление, ведь кроме такой тщательной подготовки к спектаклю, со мной на сцене будет выступать премьер Будапештской оперы Евгений Лагунов ", - заявила Шишпор.

Балет на II действия "Венский вальс" состоится 12 ноября в Национальном театре оперы и балета в Киеве.

Балерина Кристина Шишпор занесена в книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество фуете, сделанных подряд.

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Кристина Шишпор
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