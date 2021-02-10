В Киеве показали работу снегоплавильной техники

Obozrevatel Видео 13:55, 10.02.2021 Обновлено: 14:59, 10.02.2021

В Киеве коммунальная техника работает круглосуточно, очищая город от снега. Привлекли к работе и мобильную снегоплавильную установку TRECAN 60-PD, которая была закуплена в 2018 году. В час автомобиль может переработать 60 тонн снега в жидкость.

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