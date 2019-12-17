В Киеве не работали турникеты в метро: комментарий прессекретаря метрополитена

Прессекретарь киевского метрополитена Наталья Макогон в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Дениса Похилы.

Она прокомментировала случаи отказа оборудования метрополитена в Киеве и очереди, которые образовались в результате этого в столице вечером 16 декабря.

"Очень странно звучало в ваших анонсах, что с одного дня с проблемами в метро почему-то стало два. Сегодня метро уже работает в обычном режиме без непонятных и непредсказуемых ситуаций. А вчера - да, у нас произошел сбой из-за перезагрузки оборудования. Сегодня мы отрабатываем все возможные варианты стандартных и нестандартных ситуаций на будущее, все возможные алгоритмы, что также касается внедрения резервной оффлайн-системы, которая будет работать с электронным билетом", - заявивла прессекретарь.

Она также напомнила, что уже с 1 апреля 2020 года весь общественный транспорт в столице перейдет на систему электронного билета.

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