В Иране упал украинский самолет: есть погибшие

Начальник школы летчиков-испытателей Михаил Лампик в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о том, что в Иране упал украинский самолет. По официальной информации есть погибшие. Основная версия следствия - это возгорание двигателя.

"Насколько я знаю, экипаж был опытный. Нигде в СМИ нет докладов экипажа. Если бы это был отказ двигателя, что является вероятной причиной, они должны были бы об этом доложить. Да, нельзя исключить информацию, что самолет был сбит, но нужно дождаться результатов исследования черных ящиков. И только после этого можно делать какие-то выводы", - заявил Лампик.

Он добавил, что вообще ракеты и беспилотники на высотах, на которых находился самолет, летают, но сейчас нельзя 100% говорить о точных причинах катастрофы.

Президент Украины назвал аварию страшной вестью и добавил, что украинское посольство уточняет информацию о причинах аварии. Он прервал свой визит в Оман.

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