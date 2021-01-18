В Харькове в ночь перед Крещением начали окунаться в проруби

Дарья Дурова Видео 01:30, 19.01.2021

Жители Харькова начали купания в ледяной воде в Крещенский сочельник. Не обошлось без конфузов.

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