В Харькове сожгли авто блогерши Татьяны Коряк

Дарья Дурова Видео 23:30, 20.06.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Бужинская о посещении Крыма, политических амбициях и о личном. Эксклюзивное интервью

Хочется плюнуть в лицо, – Давиденко ответил властям из-за карантина

Главарь "ЛНР" обратился к Зеленскому с просьбой "выполнить обещание"

Венок на могилу отца Порошенко от Офиса Зеленского привезли через 4 часа после похорон. Фото

Бывшие узники Кремля осудили репрессии в Украине и призвали Зеленского остановить реванш