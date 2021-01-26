В Харькове дети жили в грязи и ели убитых собак.mp4

Таша Адамович Видео 15:01, 26.01.2021 Обновлено: 15:18, 26.01.2021

В Харькове маленькие дети вместе с матерью и бабушкой годами не выходили из квартиры, жили в грязи и питались собачьим мясом. Малышей забрали соцслужбы.

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