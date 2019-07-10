В Госдуме пригрозили усмирить Украину и Грузию 1.1т

Депутат нелигитимной Госдумы, одиозный коммунист Леонид Калашников заявил, что Россия должна принудить к миру Украину и Грузию.

Так он отреагировал на скандалы, которые разгорелись вокруг протестов против телемоста между каналами NewsOne и "Россия 24" и вокруг публичного оскорбления президента РФ грузинским журналистом. Наглыми угрозами по этому поводу Калашников разразился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на "Россия 1".

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