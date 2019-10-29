В Госдуме пригрозили урезать Украину до одной области

Депутат нелегитимной Госдумы России Олег Нилов нагло заявил, что территория Украины должна ограничиваться одной областью – Львовской.

Так политик страны-агрессора, которая оккупировала Крым и часть Донбасса, предложил бороться с вымышленным расцветом "неофашизма и нацизма" в чужом ему государстве. Маразаматичная идея Нилова прозвучала в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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