В Госдуме пригрозили урезать Украину до одной области

В Госдуме пригрозили урезать Украину до одной области116 Читать материал на украинском
Депутат нелегитимной Госдумы России Олег Нилов нагло заявил, что территория Украины должна ограничиваться одной областью – Львовской.
Так политик страны-агрессора, которая оккупировала Крым и часть Донбасса, предложил бороться с вымышленным расцветом "неофашизма и нацизма" в чужом ему государстве. Маразаматичная идея Нилова прозвучала в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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