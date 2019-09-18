В Госдуме пригрозили украинцам ссылками из-за Бандеры 43

Депутат нелегитимной Госдумы Константин Затулин заявил, что России не нужна Украина, где Степан Бандера является героем.

Вместе с тем, он не исключил полной оккупации страны при условии ссылки всех патриотов на Дальний Восток. Неадекватными намерениями скандальный политик страны-агрессора поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"

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