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18 сентября • обновлено в 17:50
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В Госдуме пригрозили украинцам ссылками из-за Бандеры

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Депутат нелегитимной Госдумы Константин Затулин заявил, что России не нужна Украина, где Степан Бандера является героем.

Вместе с тем, он не исключил полной оккупации страны при условии ссылки всех патриотов на Дальний Восток. Неадекватными намерениями скандальный политик страны-агрессора поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"

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