В Госдуме пригрозили Украине бомбежками из-за Захарченко 84

Депутат нелегитимной Государственной думы России Олег Нилов пригрозил Украине бомбежками за ликвидацию главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Он возмутился тем фактом, что Служба безопасности Украины предотвратила прокремлевсскую провокацию в центре Киева, однако не расследует убийство известного террориста и нападения на одиозных россиян. Свою угрожающую речь он произнес в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".