В Госдуме испугались газового удара Украины 918

Депутат нелегитимной Государственной думы России Леонид Калашников призвал свою страну ускорить строительство газопровода "Северного потока-2". Он опасается, что Украина может запретить стране-агрессору осуществлять транзит голубого топлива в Европу.

Более того, скандальный политик заявил, что первыми бить тревогу из-за это якобы должен бить Запад. Такую "страшилку" Калашников озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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