В Германии открыли дело против врача за испытания собственной вакцины от COVID-19 – коронавирусные хроники
В Германии открыли дело против врача за испытания собственной вакцины от COVID-19 – коронавирусные хроники
Эксперты ВОЗ исключили возможность лабораторного происхождения COVID-19.
В Германии бизнесмен разработал свою вакцину от коронавируса и испытывал ее на себе и семье. За эксперименты против него открыли дело.
Греция заявляет о начале третьей волны коронавируса, а самый старый в мире венский зоопарк открылся для посетителей после карантина. Более подробно – в коронавирусном обзоре.