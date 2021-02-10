В Германии открыли дело против врача за испытания собственной вакцины от COVID-19 – коронавирусные хроники

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В Германии открыли дело против врача за испытания собственной вакцины от COVID-19 – коронавирусные хроники

  • Эксперты ВОЗ исключили возможность лабораторного происхождения COVID-19.

  • В Германии бизнесмен разработал свою вакцину от коронавируса и испытывал ее на себе и семье. За эксперименты против него открыли дело.

  • Греция заявляет о начале третьей волны коронавируса, а самый старый в мире венский зоопарк открылся для посетителей после карантина. Более подробно – в коронавирусном обзоре.

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