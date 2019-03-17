МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

В ЕБРР раскритиковали налогообложение ФЛП в Украине

132

В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV Артем Шевалев – член Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития, и Игорь Уманский – экс-и.о. министра финансов Украины в 2009-2010 годах и экс-советник президента Украины рассказали об инвестициях в страну, сотрудничестве с МВФ, проблему налогооблажения ФЛП и ходе реформ.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Евроинтеграторы" на OBOZREVATEL.

Тема
Евроинтеграторы

Новости

Все новости