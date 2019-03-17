В ЕБРР раскритиковали налогообложение ФЛП в Украине 132

В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV Артем Шевалев – член Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития, и Игорь Уманский – экс-и.о. министра финансов Украины в 2009-2010 годах и экс-советник президента Украины рассказали об инвестициях в страну, сотрудничестве с МВФ, проблему налогооблажения ФЛП и ходе реформ.

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