В "ДНР" проговорились о провокации против ВСУ

В "ДНР" проговорились о провокации против ВСУ80
Одиозный террорист "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что вскоре на оккупированных территориях Донбасса будет обстреляно мирное население. Это даст оккупантам повод ударить по Вооруженным силам Украины.
О готовящейся боевиками провокации преступник рассказал в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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