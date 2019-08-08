В "ДНР" проговорились о провокации против ВСУ 80

Одиозный террорист "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что вскоре на оккупированных территориях Донбасса будет обстреляно мирное население. Это даст оккупантам повод ударить по Вооруженным силам Украины.

О готовящейся боевиками провокации преступник рассказал в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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