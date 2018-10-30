В ''ДНР'' опозорились новым фейком о беременной, убитой ВСУ 119

Террорист Даниил Безсонов, называющий себя "начальником пресс-службы народной милиции ДНР", озвучил на российском телевидении нелепый фейк о якобы массовых убийствах жителей Донбасса воинами Вооруженных сил Украины.

Более того, для того, чтобы сделать свой рассказ более устрашающим, он заявил, что якобы даже сам видел труп связанной беременной женщины. Плодами своего нездорового воображения пособник российских оккупантов поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".