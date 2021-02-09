В Днепре произошел пожар в ТРЦ

Дарья Дурова Видео 20:39, 9.02.2021

В Днепре вечером вторника, 9 февраля, произошло возгорание в ТРЦ "Мост-Сити". Людей эвакуировали, о пострадавших не сообщается.

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