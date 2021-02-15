В Черновцах заявили о подготовке плана Б из-за обострения ситуации с коронавирусом

Таша Адамович Видео 09:13, 15.02.2021 Обновлено: 09:29, 15.02.2021

В Черновцах заявили о подготовке плана Б из-за обострения ситуации с коронавирусом.

Подробности рассказала заместитель главы облгосадминистрации Наталья Гусак. По ее словам, ухудшение эпидситуации было прогнозированным после праздников.

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