В Буковеле в разгар локдауна заметили огромные очереди туристов

Марина Лисничук Видео 13:23, 10.01.2021 Обновлено: 13:37, 10.01.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Отстраненного главу КСУ Тупицкого заметили на королевской вилле в Дубае. Фото

Бродский: власти плевать на людей. Наберут кредитов – и свалят

Очевидцы поделились видео с места взрыва газопровода на Полтавщине

В 2021-м Уран форсирует события, мир в эпицентре перемен

Ляшко рассказал, грозит ли Украине продление локдауна