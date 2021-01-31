В Австрии вспыхнули беспорядки из-за локдауна

Анна Паскевич Видео 17:54, 31.01.2021 Обновлено: 18:15, 31.01.2021

В воскресенье, 31 января, в центре столицы Австрии Вены собрались около 5 тысяч протестующих против локдауна.

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