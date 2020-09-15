В Ашдоде произошел ракетный обстрел

Дарья Дурова Видео 22:19, 15.09.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Зеленский об обстрелах на Донбассе: мы не отвечаем на них, и это хорошо

Зеленский – о "восстании" Донбасса: там много украинцев, не хочу, чтобы они умирали

Сотни хасидов заблокировали дорогу на границе с Беларусью, Украина стянула военную технику. Видео

ДумайТ"Є": нотатки на полях жлобскандалу

Операцию по "вагнеровцам" слили так же, как и "игру" с Анзором, – Мосийчук