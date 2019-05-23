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Отмоют все

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Так сейчас выглядит генеральная уборка столичных улиц. Первая спецмашина распыляет на асфальт раствор моющего средства. Вторая - обычная поливалка - смывает пену и грязь с дороги. Чистота получается - не идеальна.

Ибо и дороги - не идеальны, объясняет водитель коммунальной новинки американского производства.

"Управление новым оборудованием. Джостик – поворачивает вправо-влево, нагрузка на насос. Давление больше – меньше ", - говорит водитель моющей машины Олег.

Такой агрегат может отмыть не только осевшую пыль, но и бензиново-смазочные и другие пятна. Бонус - полив освежит загазованный столичный воздух. Кое-где и не каждый день.

"Если говорить о чистом клининге с использованием моющих средств, то это будет конечно еще реже. В первую очередь – весной и осенью. Центральная часть города, туристические, исторические города, первоочередные нагруженные магистрали города", - говорит гендиректор КК "Киевавтодор" Александр Густелев.

Пока на генуборку выходят три спецмашины. До конца года должны доставить еще 9 единиц такой техники. Во сколько она обошлась столичному бюджету – выясняли вместе с аналитиком государственного сервиса "Прозорро".

"Закупка проводилась в декабре 2018: было куплено 12 машин Форд и они стоили почти 56 млн грн", - сообщил Александр Коваленок, аналитик ООО" Прозорро ".

Получается, одна машина стоит около 5 млн гривень. А вот какими моющими средствами чистят дороги и сколько на них потратили – данных нет. Последняя информация - за 2015 год.

"У меня есть 2 теории, почему. Первая – потому, что моющие средства есть и там их на несколько лет хватит. Второе – это то, что все 12 машин были розданы управлением "Киевавтодора" в г.Киеве и возможно, что они сами закупают моющие средства", - рассуждает Александр Коваленок.

Когда и за сколько было закуплено химии для мытья дорог гендиректор коммунальной корпорации на презентации спецтехники не вспомнил. Лишь заверил - средства безопасны.

"На сегодняшний день используются моющие средства отечественного производства. Которые прошли все сертификации", - говорит Александр Густерев.

Мытье дорог и тротуаров практикуют в США, Великобритании. Франции, Германии, Японии, Сингапуре. Там же - существуют и реальные штрафы за загрязнение окружающей среды.

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