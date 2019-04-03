Заработать на мусоре

Мы выбрасываем, выбрасываем и выбрасываем. Ежедневно человек оставляет после себя от 1 до 1,5 килограммов мусора в день. Ежегодно, по официальным данным, украинцы производят 11 млн тонн мусора, это около 300 кг на человека.

Жители хрущевки в столице превратили сортировку мусора на заработок; убедили сортировать мусор всех своих соседей. То что другие выбрасывают в бак, они тщательно собирают, сортируют и сдают.

Они обустроили целый пункт приема, а на заработанные средства уже заказали новую детскую площадку, озеленили двор и решили проблему с освещением.

Каждая семья способна заработать от 100 гривень в месяц на сортировке мусора. И если для одной семьи это мизер, то в масштабах страны целая экономическая отрасль.

То что раньше было бутылкой с помощью современных технологий превращается в стаканчики, крышки или колеса для игрушечных автомобилей. Вот только производители жалуются, сырье приходится заказывать - за рубежом. В Украине перерабатывают лишь 3% отходов. Еще примерно столько же сжигают. А весь остальной хлам едет на свалку.

Ученые говорят, Каждый день в организм человека вместе с пылью попадают микрочастицы пластика. Это может спровоцировать астму и сердечные заболевания.

Чтобы пластик разложился полностью, нужно от 100 до 500 лет. Он накапливается, из-за чего площади свалок постоянно растут. Из-за этого во многих бедных странах, имеющих доступ к океанам, мусор сбрасывают просто в воду. Ежегодно в океанах оказывается более восьми миллионов тонн отходов. А через тридцать лет пластика в воде будет больше, чем рыбы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!