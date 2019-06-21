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"Он тут их матом послал": всплыли новые подробности об убийце Даши Лукьяненко

5.8тЧитать материал на украинском

В Ивановке Одесской области 21 июня попрощались с 11-летней Дашей Лукьяненко, в зверском убийстве которой подозревается 22-летний Николай Тарасов.

Правоохранители, жители Ивановки и родственники подозреваемого рассказали ObozTV обстоятельства жуткой трагедии.

Людмила Мунтян торгует на местном рынке, напротив – контейнер родителей Даши. Рядом работают родители Николая, на их контейнере кто-то написал "Смерть убийце". Женщина говорит – с родными парень ругался.

"Он тут их матом послал два года назад, и здесь не показывался. Приходил, только если мать очень попросит. Был замкнутый, сидел дома два года", – сообщила Мунтян.

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"Привязал камни, колол ножом": всплыли жуткие подробности убийства 11-летней девочки на Одесщине

Александр, старший брат подозреваемого рассказал, что Николай стал другим еще два года назад, когда вернулся из Одессы. Там он сначала учился, а потом работал кассиром. Вдруг приехал домой и закрылся в комнате. Временами, когда никого не хотел видеть, он закрывал дверь, подпирал диваном, и в комнату никто даже войти не мог. Депрессия продолжалась, пока мать не оказалась в больнице.

Мать Николая Мария Тарасова рассказала, что 13 июня, в день трагедии, все были в Одессе – брат защищал диплом, они с отцом по делам. Николай их встретил вечером, приготовил поесть. Никто ничего подозрительного не заметил.

Мария не верила в вину сына, пока тот не сознался.

"Его же подозревали, не раз допрашивали, он три раза проходил детектор лжи. Я чуть ли волосы на себе не рвала, кричала, что поднимаю общественность, боялась, что его подставляют просто, верила ему до последнего. Но когда выяснилось, что труп у нас в выгребной яме – естественно, никакой веры ему уже не может быть. Я сказала, что у меня нет такого сына. Адвоката нанимать не буду", – рассказала она.

Новости
"Привязал камни, колол ножом": всплыли жуткие подробности убийства 11-летней девочки на Одесщине

Начальник ГУ Нацполиции Одесской области Олег Бех объяснил, что парень попал под подозрение, поскольку камеры наблюдения показали, что он вышел с рынка перед Дашей.

По словам Беха, парень дождался девочку и затащил ее в дом, раздел ребенка, пытался изнасиловать. После того, как получил отпор, он ее задушил.

В Ивановке до сих пор не могут оправиться от потрясения. Большинство из местных жителей считают семью парня благополучной.

Николаю Тарасову грозит пожизненное заключение.

Всплыли новые подробности об убийстве Даши Лукьяненко

Убитая Даша и подозреваемый Николай Тарасов

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УкраинаОдесса
Теги
убийствоНациональная полиция Украины
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