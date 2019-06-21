"Он тут их матом послал": всплыли новые подробности об убийце Даши Лукьяненко

В Ивановке Одесской области 21 июня попрощались с 11-летней Дашей Лукьяненко, в зверском убийстве которой подозревается 22-летний Николай Тарасов.

Правоохранители, жители Ивановки и родственники подозреваемого рассказали ObozTV обстоятельства жуткой трагедии.

Людмила Мунтян торгует на местном рынке, напротив – контейнер родителей Даши. Рядом работают родители Николая, на их контейнере кто-то написал "Смерть убийце". Женщина говорит – с родными парень ругался.

"Он тут их матом послал два года назад, и здесь не показывался. Приходил, только если мать очень попросит. Был замкнутый, сидел дома два года", – сообщила Мунтян.

Александр, старший брат подозреваемого рассказал, что Николай стал другим еще два года назад, когда вернулся из Одессы. Там он сначала учился, а потом работал кассиром. Вдруг приехал домой и закрылся в комнате. Временами, когда никого не хотел видеть, он закрывал дверь, подпирал диваном, и в комнату никто даже войти не мог. Депрессия продолжалась, пока мать не оказалась в больнице.

Мать Николая Мария Тарасова рассказала, что 13 июня, в день трагедии, все были в Одессе – брат защищал диплом, они с отцом по делам. Николай их встретил вечером, приготовил поесть. Никто ничего подозрительного не заметил.

Мария не верила в вину сына, пока тот не сознался.

"Его же подозревали, не раз допрашивали, он три раза проходил детектор лжи. Я чуть ли волосы на себе не рвала, кричала, что поднимаю общественность, боялась, что его подставляют просто, верила ему до последнего. Но когда выяснилось, что труп у нас в выгребной яме – естественно, никакой веры ему уже не может быть. Я сказала, что у меня нет такого сына. Адвоката нанимать не буду", – рассказала она.

Начальник ГУ Нацполиции Одесской области Олег Бех объяснил, что парень попал под подозрение, поскольку камеры наблюдения показали, что он вышел с рынка перед Дашей.

По словам Беха, парень дождался девочку и затащил ее в дом, раздел ребенка, пытался изнасиловать. После того, как получил отпор, он ее задушил.

В Ивановке до сих пор не могут оправиться от потрясения. Большинство из местных жителей считают семью парня благополучной.

Николаю Тарасову грозит пожизненное заключение.

Убитая Даша и подозреваемый Николай Тарасов

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. Девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и исчезла по дороге домой.

Ребенка круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.

19 июня было найдено тело Даши. Сотрудники полиции извлекли голое тело ребенка из выгребной ямы в доме ее соседа.

Подозреваемого – 22-летнего Николая Тарасова – задержали. По информации полиции, он признался в содеянном.

В своих первоначальных показаниях Тарасов сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Ее тело он бросил в яму, а вещи облил бензином и сжег. По версии следствия, убийство было совершено на сексуальной почве.

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