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17 сентября • обновлено в 13:09
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Бизнес на пациентах

124 Читать материал на украинском

Год назад украинскую медицину начали реформировать.

Главная цель нововведений - лечение должно стать качественным и без взяток. Впрочем, за всеми медиками не уследишь. И некоторые профессионалы в белых халатах как брали деньги, так и берут. Удобный пациент молчит и ... платит. На эту тему - сюжет-расследование от журналистов OBOZREVATEL

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