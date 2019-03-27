Детские автокресла - безопасность в автомобиле

Культура вождения и культура безопасности – две проблемы украинских водителей. Наше краткое исследование показало, что украинцы до сих пор игнорируют ремни безопасности и неохотно покупают автокресла, чтобы хотя бы обезопасить своих детей. В то же время, к примеру, в Германии за отсутствие автокресла водителя могут оштрафовать на сумму до 500 евро. А в Нидерландах вы не сможете забрать ребенка из роддома, если в вашем автомобиле отсутствует специальное автокресло.

Нацполиция отчитывается: только за два месяца в Украине в результате ДТП травмированы более 360 детей, погибли - 14. Часто причиной смерти было нарушение правил перевозки детей в машине. Ремни безопасности и детские автокресла – эти средства безопасности являются обязательными в Европе. Украинцы говорят – пренебрегают ими, потому что кресла дороги. О ремни безопасности тоже отшучиваются.

Такую бессознательность украинцев взялись исправлять штрафами. Законопроекты, предусматривающие повышение размеров штрафов за нарушение правил пользования ремнями безопасности и правил перевозки детей, уже поданы в Верховную Раду. Размер наказания - 510 гривен.

Пока ужасная статистика указывает, что ответственность родителей крайне на низком уровне. Поэтому напомним, что без кресла в авто могут ездить дети только старше 12 лет. Ища сознательных родителей, которые не ограничиваются наклейками на стекле, а используют автокресла, вынуждены признать – таких единицы

В нацпоилиции предупреждают: правильно установлено детское сиденье снижает вероятность травмы на 75%. Кресла спасают жизни вашего ребенка!

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!