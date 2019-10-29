Врачи предупреждают об эпидемии дифтерии

Случаи заболевания дифтерией вспыхнули еще неделю назад.

В одну из ужгородских больниц с инфекцией попали 12 студентов-иностранцев. Всех экстренно доставили в инфекционную больницу, в ВУЗе объявили карантин.

24 октября для четырех больных была использована вся имеющаяся в области сыворотка от дифтерии. Врачи заявили, что распространение инфекционной болезни остановили.

Именно из-за этой ситуации в Министерстве здравоохранения собрались на экстренное заседание. Там признались, что готовности отвечать на вспышки инфекционных заболеваний нет, ведь в стране не хватает иммунно-биологических препаратов.

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