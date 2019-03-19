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Сборная Украины готовится к Евро-2020

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Тренер национальной команды Андрей Шевченко говорит, что на выездных поединках с Португалией и Люксембургом 22-го и 25-го марта, футболисты уже в составе сборной, будут иметь шанс показать себя в играх отборочного цикла Евро-2020.

Болельщики, которые пришли на НСК Олимпийский посмотреть на открытую тренировку сборной Украины говорят, что знают как в игре с португальцами держать Криштиану Роналду подальше от наших ворот. По крайней мере четко называют фамилии ответственных за это игроков.

Несмотря на конкуренцию на каждой линии, предыдущий состав из 25 футболистов, которые летят в Португалию, уже определен.

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