Сенцову вручили международную премию 32

Режиссеру Олегу Сенцов вручили международную награду Ukrainian ID Awards, "за несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы". Официально ему присудили эту награду еще 7 июня прошлого года, когда режиссер голодал за решеткой российской тюрьме. Сам Сенцов во время награждения призвал не забывать о других украинских политзаключенных в России и на Донбассе.

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