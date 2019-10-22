Сенцову вручили международную премию

Сенцову вручили международную премию32
Режиссеру Олегу Сенцов вручили международную награду Ukrainian ID Awards, "за несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы". Официально ему присудили эту награду еще 7 июня прошлого года, когда режиссер голодал за решеткой российской тюрьме. Сам Сенцов во время награждения призвал не забывать о других украинских политзаключенных в России и на Донбассе.
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