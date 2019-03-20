Жалобы не поступали: омбудсмен России о психическом освидетельствование украинских моряков

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, которая прибыла в Киев на суд по делу главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского заявила, что украинскому военнопленному моряку Василию Сороке была сделана операция по удалению мелких осколков и сшиты сухожилия. По ее словам, операция была проведена в гражданской больнице имени Пирогова "очень хорошим хирургом", фамилию которого она не назвала.

Для каждого, кто попадает в следственный изолятор, по ее словам, проводится медицинский осмотр. Но не всех по психического здоровья. Она не уверена, что именно все 24 украинских военнопленные были подвержены этому обзора, но, по ее словам, никакие жалобы к ней не поступали ни от консулов, ни от родственников, ни от самих заключенных, они считают это нарушением.

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