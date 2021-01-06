Американский спецназ вошел в здание Капитолия

Борис Бондарь Видео 23:26, 6.01.2021 Обновлено: 23:27, 6.01.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

В украинском интернет-магазине отказались обслуживать образовательного омбудсмена на госязыке

Митрополит Драбинко: Россия признает ПЦУ. Блиц-интервью ко второй годовщине Томоса

Тернополь отказался от зимнего локдауна

В клинике в Киеве подтвердили вакцинацию от коронавируса вип-клиентов

В Луганске один из главных террористов "ЛНР" подорвался в своей квартире