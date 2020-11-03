В день выборов в США на улицы вывели военную технику

Виктория Довгань Видео 11:35, 3.11.2020 Обновлено: 11:35, 3.11.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

В Киеве умер воин-доброволец ВСУ

На Полтавщине прокурор с семьей разбились в аварии – СМИ

"Слуги народа" провели заседание фракции с Зеленским из-за КСУ: о чем говорили. Видео

Михалок спел трек Скрябина "Чорнобиль форева" на украинском языке в зоне отчуждения. Видео

В Киеве под Радой собрался массовый митинг "евробляхеров" и ФЛП: центр перекрыт