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Урочисто вшанувати державний прапор України до столичної мерії прийшли кияни і гості столиці

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Це великий символ з яким ідуть в бій наші захисники, відстоюючи незалежність і свободу української держави. Сьогодні це не тільки символ України, а й нашої віри.

День Держа́вного Пра́пора Украї́ни святкують щорічно 23 серпня.

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Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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