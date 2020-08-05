В Кропивницком мужчина заявил, что на Донбассе нет войск РФ и обвинил в войне ВСУ

Видео 11:46, 5.08.2020 Обновлено: 11:46, 5.08.2020
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