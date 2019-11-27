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29 ноября • обновлено в 12:19
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На одноколесном велосипеде через мост

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Захватывающие кадры показывают, что румыны Флавиу Чернеску и Дина Заур - настоящие экстремалы.

Они без средств защиты поднимаются по заброшенному мосту, чтобы прокатиться на одноколесном велосипеде по тонким балкам в 35 метрах над рекой Дунай, которая протекает через центральную и восточную Европу. Пара забирается в шлюпку и направляется к мосту длиной 500 метров, вооруженные только палкой для селфи и непреодолимым желанием сделать что-то действительно зрелищное.

На одноколесном велосипеде через мост

На одноколесном велосипеде через мост

На одноколесном велосипеде через мост

На одноколесном велосипеде через мост

Не зная, выдержит ли изношенный провод его вес, Чернеску взбирается на основание моста, поднимает с собой свой одноколесный велосипед и опускает веревку для своей подруги.

На одноколесном велосипеде через мост

На одноколесном велосипеде через мост

На одноколесном велосипеде через мост

На одноколесном велосипеде через мост

Когда пара находится на высоте 25 метров над водой, они медленно идут по круглым и плоским балкам.

Кадры показывают, как мистер Чернеску едет на велосипеде вдоль самой высокой точки моста и осторожно балансирует, снимая себя с палкой для селфи. Это действительно поражает!

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