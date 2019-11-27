Захватывающие кадры показывают, что румыны Флавиу Чернеску и Дина Заур - настоящие экстремалы.

Они без средств защиты поднимаются по заброшенному мосту, чтобы прокатиться на одноколесном велосипеде по тонким балкам в 35 метрах над рекой Дунай, которая протекает через центральную и восточную Европу. Пара забирается в шлюпку и направляется к мосту длиной 500 метров, вооруженные только палкой для селфи и непреодолимым желанием сделать что-то действительно зрелищное.

На одноколесном велосипеде через мост

На одноколесном велосипеде через мост

Не зная, выдержит ли изношенный провод его вес, Чернеску взбирается на основание моста, поднимает с собой свой одноколесный велосипед и опускает веревку для своей подруги.

На одноколесном велосипеде через мост

На одноколесном велосипеде через мост

Когда пара находится на высоте 25 метров над водой, они медленно идут по круглым и плоским балкам.

Кадры показывают, как мистер Чернеску едет на велосипеде вдоль самой высокой точки моста и осторожно балансирует, снимая себя с палкой для селфи. Это действительно поражает!

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