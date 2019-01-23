Уляна на захисті осетрів. Черговий забобон, або “блискавковідвода” працює | Альо, гараж! REBOOT #186

В.О. Міністра МОЗ порадила “маленьким українцям” відмовитися від чорної ікри. Так і написала: “якщо Ви не перестанете її жерти, лосось, білуга та осетр можуть взагалі зникнути. І це буде лише Ваша провина”. Що це було? Чергове загострення, чи може - “все йде за планом”...

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