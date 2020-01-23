Укрзализныцю передадут немцам на 10 лет

Власти Украины приняли решение отдать "Укрзалізницю" в управление на 10 лет национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG.

Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая на Украинском завтраке в Давосе (Швейцария) в четверг, 23 января.

"Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу. Мы связываем с этим решением не только судьбу "Укрзалізниці". Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов", – сказал Гончарук.

Он отметил, что о деталях стороны еще будут договариваться, но "политическое решение об этом уже принято, и это громадный шаг".

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 22 января, Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум о взаимопонимании" с крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Этот альянс является логическим продолжение плана реструктуризации "Укрзалізниці", который анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с представителями крупнейшего железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn. Его фото с игрушечным поездом вызвало ажиотаж в сети.

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