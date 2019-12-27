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27 декабря • обновлено в 12:52
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"Укрзализныцю" модернизируют, чтобы найти инвесторов: экономист о приватизации

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Заместитель директора центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Аллы Цуркан.

Он прокомментировал возможность приватизации "Укрзализныци".

"Когда мы говорим об "Укзализныце", то есть о том, что сказало руководство, то это лишь частичная приватизация, когда они выйдут на IPO и выставят на продажу 10-15% своих акций. То есть здесь речь не идет о продаже даже контрольного пакета акций. Это скорее способ привлечения инвесторов. Думаю, что в текущем состоянии "Укрзализныця" вряд ли будет интересна инвесторам, поэтому эта объявленная приватизация – это скорее долговременный процесс, направленный на модернизацию, в первую очередь", – заявил Яблоновский.

Он сравнил процесс приватизации "Укрзализныци" с подготовкой спортсмена к серьезным международным соревнованиям. По словам экономиста, сейчас правительство объявило, что "спортсмена" начнут к таким соревнованиям готовить.

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Дмитрий Яблоновский
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