''Укроборонпром'' ждет ревизия: Obozrevatel News в 10:00 от 07.03.2019

''Укроборонпром'' ждет ревизия: Obozrevatel News в 10:00 от 07.03.2019188Читать материал на украинском
На "Укроборонпром" ждет ревизия
Совет национальной безопасности и обороны инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром". Об этом заявил Петр Порошенко во время заседания СНБО.
Заявление Коболева о конкурсе на главу "Нафтогаза"
Решение Кабмина о конкурса на должность главы "Нафтогаза" противоречит украинскому законодательству. Об этом во время брифинга заявил нынешний глава компании Андрей Коболев. Он говорит: назначать, увольнять, менять зарплату, выписывать премии – это полномочия исключительно наблюдательного совета "Нафтогаза"
Протесты после фильма о Майкле Джексоне
Пикеты после фильма о Майкле Джексоне. Сотни поклонников певца собрались у офиса телеканала "ФОР ЕЙЧ КЬЮ". Причиной стал спорный документальный фильм о Джексоне. Поклонники короля поп-музыки обвинили авторы ленты в предвзятости и искажении информации.
Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Obozrevatel News" на OBOZREVATEL.