''Укроборонпром'' ждет ревизия: Obozrevatel News в 10:00 от 07.03.2019

На "Укроборонпром" ждет ревизия

Совет национальной безопасности и обороны инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром". Об этом заявил Петр Порошенко во время заседания СНБО.

Заявление Коболева о конкурсе на главу "Нафтогаза"

Решение Кабмина о конкурса на должность главы "Нафтогаза" противоречит украинскому законодательству. Об этом во время брифинга заявил нынешний глава компании Андрей Коболев. Он говорит: назначать, увольнять, менять зарплату, выписывать премии – это полномочия исключительно наблюдательного совета "Нафтогаза"

Протесты после фильма о Майкле Джексоне

Пикеты после фильма о Майкле Джексоне. Сотни поклонников певца собрались у офиса телеканала "ФОР ЕЙЧ КЬЮ". Причиной стал спорный документальный фильм о Джексоне. Поклонники короля поп-музыки обвинили авторы ленты в предвзятости и искажении информации.

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