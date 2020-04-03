"Укрлендфарминг" помогает местным больницам в условиях пандемии COVID-19

Один из крупнейших агрохолдингов Украины выделил на помощь в борьбе с пандемией коронавируса около 20 миллионов гривень

Речь идет о Предприятия Олега Бахматюка, которые, помимо прочего, выращивают зерновые, крупный рогатый скот, благодаря чему обеспечивают работой около 27 000 украинский. Аграрии говорят, что к проекту присоединились все региональные управления и теперь сотрудничают с Медицинскими учреждениями и помогают в приобретении специализированного лабораторного оборудования для проведения анализов, дезинфикаторив, аппаратов искусственной вентиляции легких, ультразвуковых ингаляторов, средств индивидуальной защиты для врачей.

Собственно регионы отчитались: Городская клиническая больница и Областной клинический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Ивано-Франковской области - получили все необходимое, в первую очередь, для защиты медицинского персонала. В Тернопольской области аграрии помогли с приобретением аппаратов искусственной вентиляции легких Городенковской и Монастырской районные больницы. В Полтавской области предприятие передало Гадячской районной больницы анализатор газов крови и электролитов стоимостью 340 000 гривен

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся