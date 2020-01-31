Украинцы протестуют против двух платежек за газ

В городе Малин Житомирской области, 30 января местные жители вышли на акцию протеста против инициативы властей об отдельной плате за услуги транспортировки газа.

Соответствующее видео митинга выложил в Facebook пользователь Валентин Сербин, который является одним из организаторов протеста.

Люди собрались под управлением газового хозяйства и демонстративно сожгли платежки за услуги по транспортировке газа, пришедшие им накануне.

“Вот отношение малинчан к транспортировке газа! Также люди хотят слышать позицию народного депутата Украины Татьяны Грищенко (народного депутата по 66-округу. – Ред)”, – сказано под видео.

Как сообщает zhitomir.info, по словам организаторов, целью акции было привлечь внимание народных депутатов и местных властей к решению НКРЭКУ, которым предусматривается введение отдельной платы за доставку газа.

“Требуем немедленно отменить постановление НКРЭКУ о так называемой "абонплате за транспортировку газа" как такую, которая является грабительской и вымогательской. Мы сами, за свой счет, прокладывали себе газ в свои дома и уже заплатили десятки тысяч гривен за эти подключения. Упомянутое решение – это наглый и циничный грабеж народа”, – сказал Сербин.

Другой организатор акции, Николай Полиновский, назвал акцию предупредительной и отметил, что в будущем протесты намерены устраивать под стенами "Житомиргаза" в областном центре.

“Акция была под зданием управления газового хозяйства. Собралась инициативная группа, потому что решили, что так терпеть больше нельзя. Эти платежки взбудоражили всех, независимо от политических предпочтений и убеждений. Сегодня мы провели предупредительную акцию. …И следующая акция будет в Житомире уже под стенами “Житомиргаза”. Цель, чтобы такие акции были по всей Украине”, – рассказал Полиновский.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января 2020 года украинцам ввели абонплату за газ. Платить придется также и за транспортировку газа.

Позже советник президента Украины Игорь Новиков раскритиковал новые цены на газ. Он напомнил, что "НАК "Нафтогаз" и министерство громогласно сообщили миру, что для абонентов газ в январе будет по 4650 грн за тысячу кубометров, а платежки за январь пришли с ценой 6913 грн.

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