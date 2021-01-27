Украинцы протестовали против увеличения тарифов

Obozrevatel Видео 18:10, 27.01.2021 Обновлено: 18:11, 27.01.2021

Украинцы снова выходят с протестами под Офис президента.

Люди недовольны увеличением тарифов, в частности, платой за транспортировку газа и говорят, что пенсии и минимальной зарплаты не остается даже на лекарства ...

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