Украинцев планируют возвращать из Уханя: замминистра МОЗ

Заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал готовность Украины к возвращению своих граждан из Китая.

По его словам, украинцы, которые подозреваются на заражение коронавирусом, на рейс из Уханя допущены не будут.

"Если сейчас у украинцев, находящихся на территории Китая, возникнут симптомы похожие на коронавирус, они обязаны обратиться за помощью в медицинские учреждения Китая, которые предоставят им квалифицированную медицинскую помощь. Параллельно все украинцы, которые находятся в КНР могут обратиться в наше посольство в КНР и сообщить о том, что им оказывается помощь. Если будет требоваться помощь украинских медиков, это будет решаться в оперативном порядке", - заявил Ляшко.

По его словам, на сегодня ни один из украинцев, которые находятся в Китае, официально не сообщил о статусе заболевания коронавирусом.

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