Денисова рассказала, как ее не пустили к Сенцову

Украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пустили в российскую колонию, где незаконно удерживают режиссера Олега Сенцова.

Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, она встретилась с начальником колонии и начальником управления исполнения наказаний Ямало-Ненецкого округа.

Омбудсмен отметила, что ей в достаточно жесткой форме, практически без каких-либо объяснений сказали, что не допустят встречи с Олегом Сенцовым.

"Он российский гражданин и вы не имеете права встречаться с ним", - заявил Денисовой начальник управления исполнения наказания в Ямало-Ненецком АО

Он также отказался консультироваться с Москвой и категорически попросил украинскую делегацию покинуть территорию колонии.

Также Денисова не получила ответа относительно состояния здоровья Сенцова.