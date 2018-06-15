Денисова рассказала, как ее не пустили к Сенцову

Денисова рассказала, как ее не пустили к Сенцову283Читать новость на украинском
Украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пустили в российскую колонию, где незаконно удерживают режиссера Олега Сенцова.
Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.
По ее словам, она встретилась с начальником колонии и начальником управления исполнения наказаний Ямало-Ненецкого округа.
Омбудсмен отметила, что ей в достаточно жесткой форме, практически без каких-либо объяснений сказали, что не допустят встречи с Олегом Сенцовым.
"Он российский гражданин и вы не имеете права встречаться с ним", - заявил Денисовой начальник управления исполнения наказания в Ямало-Ненецком АО
Он также отказался консультироваться с Москвой и категорически попросил украинскую делегацию покинуть территорию колонии.
Также Денисова не получила ответа относительно состояния здоровья Сенцова.
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